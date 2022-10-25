Экс-глава Нацбанка прокомментировал действия НАБУ: "Объявляют в розыск тех, кто скрывается"

Бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко прокомментировал объявление его в розыск и заверил, что не скрывается от следствия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Считаю необходимым прокомментировать сообщение о том, что НАБУ и САП объявили меня в розыск. Объявляют в розыск тех, кто скрывается", — заявил Шевченко.

Он также заверил, что сотрудничает со следствием, находясь в одной из стран ЕС.

"Находясь на консульском учете в стране ЕС, я официально сообщил НАБУ и САП о своем фактическом местонахождении. Официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении мне помещения для организации видеосвязи на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос. Таким образом, я подал все соответствующие ходатайства и предпринял все необходимые действия по привлечению меня к следственным действиям в порядке, установленном законодательством", – написал он.

Шевченко назвал свое объявление в розыск свидетельством заангажированности следствия.

"Очевидно, вопрос не в процедурах юриспруденции. Из этого "нафталинового" дела хотят слепить "победу". Считаю, что объявление меня в розыск при изложенных выше обстоятельствах — лишнее подтверждение заангажированности и политизированности следствия. В своей правоте я уверен. Призываю НА" же обеспечить открытость, прозрачность и беспристрастность процесса. Это еще называют — fairplay", — отметил Шевченко.

Объявления подозрения и розыск Шевченко

4 октября бывший глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку "по причинам, связанным со здоровьем". Президент Владимир Зеленский принял это решение.

6 октября НАБУ сообщило о подозрении Шевченко. Дело касается периода, когда он находился главой правления "Укргазбанка".

25 октября Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Национального банка по делу о хищении 200 миллионов гривен в "Укргазбанке".

В розыск также объявили одного из заместителей председателя правления "Укргазбанка" и заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения – Дениса Чернышева и Елену Хмеленко.