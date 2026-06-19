Экс-посланник Президента Франции Пьер Хайльбронн стал членом Совещательного совета ДТЭК

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«ДТЭК рад сообщить о присоединении Пьера Хайльбронна, бывшего Специального посланника Президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины, в состав Совещательного совета», — говорится в нем.

Он поделится своим опытом для поддержки стратегических приоритетов ДТЭК с особым фокусом на финансировании восстановления, экономической политике, экономической безопасности и взаимодействии с международными финансовыми институтами, инвесторами и стратегическими партнерами для поддержки восстановления Украины.

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В ДТЭК напомнили, что с 2023 по 2025 он занимал должность Специального посланника Президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины, координируя поддержку Франции в восстановлении Украины.

До этого он занимал должность Вице-президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), где сыграл ключевую роль в содействии инвестициям и экономическим реформам на развивающихся рынках.

«Пьер Хайльбронн имеет чрезвычайный опыт в сфере финансирования восстановления и европейской политики в решающее время для Украины. Его знания усилят способность Совещательного совета предоставлять практические и стратегические рекомендации, поскольку мы работаем над ускорением обновления, привлечением инвестиций и продолжением интеграции Украины с Европой», — подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Ранее сообщалось, что бывший посол США Джеффри Пайятт стал главой Совещательного совета ДТЭК.

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