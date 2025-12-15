Владимир Кудрицкий / © скриншот с видео

Бывший глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий получил 40 млн грн премии во время увольнения.

Об этом в эфире «СВОИ» заявил нардеп Алексей Кучеренко.

«Господин Кудрицкий, когда уходил из компании, выписал себе 40 миллионов гривен премии. Задумайтесь. В августе прошлого года человек, который бросал компанию по собственному желанию, сорвавшему укрытие, довел до технического дефолта, эти скандалы все с солнечными станциями Шурмы, с кражами и тому подобное, он выписал себе такую премию», — сказал Кучеренко.

«Это ложь»

Владимир Кудрицкий ранее назвал лживой информацию о якобы выплате ему 40 млн грн после освобождения от должности. Об этом Кудрицкий рассказал в интервью Общественному.

«Это ложь. Источником этой истории о 40 млн является телеграмм-канал „Труха“. Он же распространял истории о моей зарплате в 2 млн грн, что тоже фейк, потому что моя зарплата была в пять раз ниже», — сказал он.

Кудрицкий добавил, что его контракт предусматривал, что определенные выплаты откладываются до его окончания. То есть при увольнении он получил выплаты, накопленные за предыдущие годы.

«Я действительно получил эти выплаты, но это не было 40 миллионов, ничего близкого к 40 миллионам. Эта сумма в несколько раз меньше», — сказал экспредседатель Укрэнерго.

Что предшествовало

Ранее, 21 октября Государственное бюро расследований провело обыски у Кудрицкого. Следственные действия касались возможного завышения стоимости подрядных работ и объемов вырубки леса при строительстве энергетических магистралей.

Источники уточняли, что правоохранители расследуют несколько уголовных производств, связанных с вероятными злоупотреблениями во время руководства Кудрицкого компанией «Укрэнерго».

Сам Кудрицкий подтвердил факт обысков и заявил, что во время следственных действий у него вырвали телефон из рук. На следующий день, 22 октября, он прибыл на первый допрос и сообщил журналистам, что имеет статус свидетеля.

28 октября стало известно, что ДБР задержал экс-руководителя «Укрэнерго» во Львовской области. Также в рамках этого расследования подозрение объявили львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится под стражей.

Следствие считает, что Гринкевич создал схему, к которой в 2018 году присоединился Кудрицкий, тогда заместитель директора «Укрэнерго». По данным ДБР, в результате сговора с частной компанией государственное предприятие перевело подрядчику более 13,7 млн грн аванса за реконструкцию подстанций. Эти средства, как утверждают следователи, участники схемы присвоили, не собираясь выполнять работы.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что, по его данным, ущерб государству Кудрицкий не нанес. Он пояснил, что тендер, по которому открыто производство, проводили под банковскую гарантию, а банк вернул «Укрэнерго» аванс более 13 млн грн.

29 октября Печерский районный суд Киева начал выбирать меру пресечения Кудрицкому. Его под конвоем доставили в суд.

По решению суда он был заключен под стражу на время досудебного следствия с правом внесения залога в размере 13,7 млн грн.

30 октября бывшего главу НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 миллиона гривен. И в тот же день Кудрицкий вышел из СИЗО. Защитник бывшего чиновника сообщил, что залог внесла компания, не связанная с Кудрицким.