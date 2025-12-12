- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
Экс-советник Трампа стал консультантом российской компании "Лукойл" — Politico
Нефтяная компания государства-агрессора пытается найти покупателя для своих глобальных активов.
Бывший старший советник президента США Дональда Трампа во время избирательной кампании 2024 года Брайан Ланза стал консультантом международного подразделения российской нефтяной компании «Лукойл», в отношении которой применены американские санкции.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на два осведомленных источника.
Международное подразделение «Лукойла», базирующееся в Австрии, имеет нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные месторождения и 2000 автозаправочных станций по всему миру, включая более 200 в США.
Сейчас нефтяная компания государства-агрессора пытается найти покупателя для своих глобальных активов после того, как в прошлом месяце против нее были применены санкции США. Конечный срок продажи нероссийских активов для «Лукойла» — 17 января 2026 года.
Ланза начал консультировать российского нефтяного гиганта в течение последних нескольких недель.
По словам одного из источников, Ланза и его фирма Mercury Public Affairs взаимодействуют с правительством США по этой сделке и являются среди организаций, которые помогли получить продление срока продажи международных активов «Лукойла» от Министерства финансов.
Агентство Reuters сообщило в четверг, что американский банк Xtellus Partners является ведущим претендентом на эти активы.
Ланза отказался комментировать свое сотрудничество с подсанкционной компанией. Представители Mercury и «Лукойл» пока не ответили на запросы о комментариях.
Напомним, ранее сообщалось, что российская нефтяная компания «Лукойл» заявила о намерении избавиться от своих зарубежных активов.