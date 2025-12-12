Российская компания "Лукойл" / © Associated Press

Бывший старший советник президента США Дональда Трампа во время избирательной кампании 2024 года Брайан Ланза стал консультантом международного подразделения российской нефтяной компании «Лукойл», в отношении которой применены американские санкции.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на два осведомленных источника.

Международное подразделение «Лукойла», базирующееся в Австрии, имеет нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные месторождения и 2000 автозаправочных станций по всему миру, включая более 200 в США.

Сейчас нефтяная компания государства-агрессора пытается найти покупателя для своих глобальных активов после того, как в прошлом месяце против нее были применены санкции США. Конечный срок продажи нероссийских активов для «Лукойла» — 17 января 2026 года.

Ланза начал консультировать российского нефтяного гиганта в течение последних нескольких недель.

По словам одного из источников, Ланза и его фирма Mercury Public Affairs взаимодействуют с правительством США по этой сделке и являются среди организаций, которые помогли получить продление срока продажи международных активов «Лукойла» от Министерства финансов.

Агентство Reuters сообщило в четверг, что американский банк Xtellus Partners является ведущим претендентом на эти активы.

Ланза отказался комментировать свое сотрудничество с подсанкционной компанией. Представители Mercury и «Лукойл» пока не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, ранее сообщалось, что российская нефтяная компания «Лукойл» заявила о намерении избавиться от своих зарубежных активов.