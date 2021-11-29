Эксперт объяснил, могут ли вырасти тарифы на такси из-за повышения цен на проезд в маршрутках

Эксперт объяснил, могут ли вырасти тарифы на такси из-за повышения цен на проезд в маршрутках

Если агрегаторы одновременно повысят тариф на такси, это будет монопольный сговор, говорит Владимир Балин.

Рост цен на проезд в общественном транспорте, который анонсировали в Киеве, не имеет прямого влияния на формирование тарифов такси. Сейчас формирование стоимости такси влияют рыночные механизмы.

Об этом заявил первый вице-президент "Украинского транспортного союза" Владимир Балин, пишет УНИАН.

"Это никоим образом не является фактором влияния на тариф. Системы ценообразования в приложениях автоматизированы и цена зависит от базовой стоимости, спроса, количества свободных машин, уровня пробок и других внешних факторов, таких как погода, например. Поэтому стоимость проезда в общественном транспорте никаким образом. не влияет на тариф такси", – пояснил он.

Эксперт убежден, если наиболее популярные службы такси совместно решат поднять тариф, это будет "монопольный сговор", и на это должен реагировать АМКУ.

"Агрегаторы в конкурентной борьбе между собой пытаются максимально снизить стоимость уходящего им проезда за счет большого количества водителей-участников рынка. Это позволяет основным игрокам создать так называемый "зонтик цен" и перевести рынок на саморегулирование повседневной тарифной политики", — сказал Владимир. Балин.

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Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года проезд в транспорте Киева должен был подорожать в два с половиной раза.

Но мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона не будут повышать.

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