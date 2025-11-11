Эксперт объяснил, почему после атаки РФ свет выключают неравномерно

Отключение света / © Associated Press

После очередной российской атаки по энергетической инфраструктуре 8 ноября Украина снова столкнулась с масштабными отключениями света.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объяснил, что неравномерность отключений связана не только с ударом по объектам генерации, но и с серьезными повреждениями системы передачи тока.

«Ситуация непростая. Россияне били не только по электростанциям, расположенным преимущественно на востоке и юге Украины, но и по магистральным подстанциям, обеспечивающим передачу энергии на большие расстояния. В результате получил двойной удар: с одной стороны — дефицит мощности в восточных регионах, а с другой — повреждение линий, из-за чего электроэнергию физически невозможно передать с запада страны», — рассказал Омельченко.

Из-за этих разрушений равномерно распределить электричество по всей территории Украины невозможно. Даже если нарастить импорт тока из Европы, это не поможет выровнять ситуацию в пострадавших от атак регионах, пока не восстановят критические подстанции и линии электропередачи.

«Говорить о „справедливых графиках отключений“ сейчас не приходится. Это технически невозможно. Повреждена генерация, повреждены сети — есть ограничения и по мощности, и по передаче. Как в таких условиях можно составить одинаковые графики для всех? Это просто бред», — подчеркнул эксперт.

По мнению Омельченко, ситуация стабилизируется только после масштабного восстановления энергетической инфраструктуры, которое может занять недели или месяцы.

Ранее сообщалось, что из-за массированных российских ударов по энергосистеме Украины, в ближайшие недели, вероятно, продолжат действовать графики почасовых отключений объемом до трех очередей в 12 регионах.

Мы ранее информировали, что после последних атак энергосистема Украины столкнулась с острым дефицитом генерации.