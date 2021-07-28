Эксперт: Повышение учетной ставки — правильный шаг НБУ для снижения инфляции

Недавнее повышение учетной ставки Национальным банком Украины позитивный шаг, считает преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

Свои аргументы в пользу решения национального регулятора он привел в блоге на НВ.

Прежде всего, Компан отмечает смелость руководства Нацбанка, которое не стало делать вид, что проблемы инфляции не существует. Это, по его мнению, «достижение, особенно в стране, где многие проблемы готовы замалчивать в угоду политической целесообразности».

Экономист указывает также на устойчивый, среди развивающихся, тренд повышения процентных ставок.

«Мы — развивающийся рынок, маленький, слабенький, который полностью зависит от того, что происходит в мире. А весь развивающийся мир, поднимает процентные ставки, не раздумывая и не сомневаясь, более того, еженедельно процесс набирает обороты, ведь все боятся упустить момент, когда инфляция выйдет из-под контроля», — пишет эксперт.

Среди стран, которые уже начали поднимать ставки, экономист называет Чехию, Венгрию, Мексику, Бразилию, Россию. А Китай, Индия и ЮАР уже близки к тому, чтобы начать повышение.

Он также приводит данные JPMorgan, согласно которым 18 крупнейших развивающихся рынков, должны будут провести в течение ближайших 12 месяцев 73 стандартных повышение ставки по 0,25% и свыше 100 повышений — в течение следующих двух лет.

Этот тезис подтверждается и заявлением главы Нацбанка Кирилла Шевченко, который, комментируя повышение ставки до 8%, сказал, что ко второму кварталу 2022 ожидается еще несколько повышений к достижению уровня 8,5%. Это, по расчетам НБУ, позволит снизить инфляцию до прогнозного и контролируемого уровня в пределах 5%.

Если бы НБУ не действовал столь решительно и независимо, как и полагается национальному регулятору, то, уверен Компан, существовал бы риск повторения негативного опыта Турции, где под давлением президента учетную ставку вместо увеличения собираются снизить на 1%, несмотря на то, что в июне инфляция в Турции составила 17,5%.

«Остается надеяться, что изменения действительно возможны, и НБУ на правильном пути. Пожелаем ему и себе удачи в борьбе с инфляцией и не только», — резюмировал эксперт.

Напомним, недавно СМИ писали, что за год руководства Кириллом Шевченко НБУ валютный рынок стал более цивилизованным и прозрачным.

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