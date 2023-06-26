Эксперт предупредил о повышении цен на бензин и дизель: как изменится стоимость

В Украине с 1 июля подорожает бензин и другие виды топлива. Впрочем, это удорожание не будет "апокалиптическим" и будет происходить постепенно.

Таков прогноз экономиста, координатора экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олега Гетьмана в эфире телемарафона.

Ожидается, что автогаз подорожает на три гривны, дизель – на пять-семь, а бензин – на семь-девять гривен за литр.

Гетман отметил, что в марте 2022 года акцизы на бензин и дизель в Украине были уменьшены до ставки 100 евро за тысячу литров. Также был уменьшен НДС с 20% до 7%.

"Это дало возможность утихомирить панику, насытить рынок. В то время это очень хорошо сработало", – объяснил Гетьман.

Впрочем, уже осенью 2022 года были внесены изменения в законодательство, предусматривающие возврат от 1 июля 2023 года НДС 20% и старых уровней акцизов.

"Акцизы будут установлены не радикально выше. Например, акциз на газ сохранится, акциз на дизель будет 140 евро, акциз на бензин – 214 евро. Это безусловно приведет к удорожанию. Но никаких апокалиптических прогнозов мы, как экономисты, не можем дать. Это будет подорожание газа примерно на 3 грн (исключительно за счет НДС – Ред.), дизеля – на 5-7 грн, бензина – на 7-9 грн за литр – это будет не одномоментно, скорее всего, а постепенно, ведь разные заправки имеют разные запасы", — подчеркнул специалист.

Удорожание горючего, уверен эксперт, повлияет на владельцев автотранспорта. Вместо существенного удорожания других товаров не ожидается. Впрочем, добавляет Гетьман, будет прямое влияние на тех, кто пользуется транспортом.

Напомним, что с 1 июля 2023 года в Украине вернут 20% НДС на все виды горючего. В настоящее время этот налог составляет 7%.

Читайте также: