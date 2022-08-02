Эксперт прогнозирует рост цен: как изменится стоимость продуктов до конца года

К концу 2022 года в Украине на 10-15% вырастет стоимость пищевых продуктов.

На рынках и в магазинах будут расти цены на хлеб, молоко и мясо. В то же время сезонные овощи к середине сентября будут дешеветь.

Об этом в эфире телемарафона рассказал экономист Олег Пендзин.

"Овощи будут дешеветь по сравнению с прошлым месяцем. Также удешевление будет, наверное, и в первой декаде сентября", — сказал он.

По его словам, после открытия украинских портов несколько поднимутся цены на популярные продукты питания. В частности, внутри страны состоится .

"То есть это объективный процесс, который будет определять небольшой рост цен на хлеб, молоко и мясо", – пояснил он.

Как сообщалось, гривна должна усилиться в ближайшие несколько недель. Согласно прогнозам, она будет колебаться около официального фиксированного курса для безналичного рынка – 36,6 гривны за доллар, говорят в НБУ.

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