Эксперт рассказал, чего следует ожидать от украинской экономики в следующем году

Экономист рассказал, как на страну может повлиять завершение войны, если оно состоится в следующем году.

ВВП Украины на следующий год вырастет на несколько процентов, но кардинально в экономике страны ожидать не следует, если война будет продолжаться.

Об этом в эфире телемарафона рассказал экономист, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Я бы ожидал следующего года роста (ВВП) несколько процентов. Я бы ожидал дефицит (бюджета) плановый на том же уровне, на котором мы находимся сейчас", — сказал он.

Устенко считает, что замедление инфляции на следующий год будет на уровне около 10 процентов.

Я бы ожидал относительную курсовую стабильность на следующий год... Если война заканчивается и мы одерживаем нашу победу, скажем, на следующую весну следующего года, то это значит, что полностью нужно будет пересматривать все макроэкономические показатели и соответственно нужно будет пересматривать государственный бюджет страны", – отметил экономист.

Напомним, ранее сообщалось, что Зарплаты военным перечислили, кто и какие доплаты получит в сентябре.

Кроме того, мы ранее информировали, что Национальный банк Украины смягчил валютные ограничения для украинцев: что изменилось.

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