Эксперт рассказал, как новости об угрозе ядерного удара влияют на курс доллара и что будет дальше

Это, конечно, сказывается на росте курса. Дополнительный ажиотажный спрос тянет курс вверх в сторону уровня более 42 грн/долл.

Об этом 28 сентября сообщил финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.

Так, он отмечает, что новости об угрозе ядерного удара, мобилизации и "референдумах" разъярили и без того напряженный валютный рынок.

"Ключевой вопрос – это проблема нехватки предложения, или это спрос на наличные так вырос. Я пришел к выводу, что это второе. Конечно, дефицит валюты есть, он наблюдается с февраля, но собственно сейчас он более острый, чем был еще в июле. Мы видим, что банки завозят, официально импортируют наличные в довольно значительных объемах: более 500 млн в августе - это много. Плюс Нацбанк еще во времена начала коронакризиса в 2020 году накопил еще 700-800 млн долл. наличных, и сейчас банкам продает их за безнал для того, чтобы подкрепить кассы и не было дефицита", — сказал Демкив.

Влияет на курс и то, что украинцы предпочитают доллар. Он более популярен. По прогнозам эксперта, наличный курс и дальше будет "штормить" на новостях о попытках аннексии украинских территорий, и психологические факторы будут превалировать на рынке.

Следует отметить, что ранее в Национальном банке Украины назвали главные причины определенного дефицита наличной валюты в банках – это война и соответствующие проблемы с логистикой.

Напомним, Национальный банк Украины 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл. 21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Читайте также: