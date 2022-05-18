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Эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с наличием бензина и что будет с ценами

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Эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с наличием бензина и что будет с ценами

Ситуация с наличием на украинских АЗС топлива может улучшиться до конца мая или в начале июня.

Сложности на рынке бензина возникли из-за разбомбленных нефтебаз и нефтеперерабатывающего завода, а также вследствие сложной логистики из европейских стран.

Об этом в эфире телемарафона 18 мая сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Нам следует ожидать, что ситуация улучшится где-то к концу мая и в начале июня, но возможно и повышение цен. Очень многое зависит, насколько правительство вернет свою субъектность на рынке и сможет действительно профессионально регулировать этот рынок", — подчеркнул Омельченко.

В то же время, он отметил, что если это произойдет, то действительно ситуация несколько облегчится, но "стабилизацию, которая была до войны, в условиях войны ожидать не стоит".

Напомним, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное горючее будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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