Эксперт рассказал, когда Венгрия вернет конфискованные деньги Ощадбанка

Конфискованные деньги и золотые слитки

Венгрия вернет Украине арестованные инкассаторские средства, независимо от результатов предстоящих выборов, ведь речь идет о крупных банковских соглашениях и международных обязательствах, а не о частном решении отдельного политика.

Такое мнение высказал директор программы Региональных инициатив и соседства Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук.

«Если во время выборов в Венгрии победит Петер Мадяр, почти точно Украина получит арестованные средства обратно. Допускаю, что даже если чудом Виктор Орбан удержится за свое кресло, шансы на возвращение тоже есть, потому что задействовано слишком много игроков», — отметил Герасимчук.

Он добавил, что Европа не живет в средние века, а Виктор Орбан не Робин Гуд, чтобы просто ограбить инкассаторский караван и потом говорить, что эти деньги пойдут на пользу бедным.

«Речь идет о банковских соглашениях, солидных средствах и европейском государстве, несмотря на то, что Виктор Орбан прилагает максимальные усилия, чтобы оно таким не выглядело», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк вернул инкассаторские авто из Венгрии, но 40 млн долларов, 35 млн евро и золото до сих пор задержаны.

Мы ранее информировали, что один из граждан Украины, которых задерживали в Венгрии, были вынуждены отправить в больницу в критическом состоянии.