Эксперт рассказал, вырастет ли цена на топливо из-за новых акцизов

Пока не следует ожидать значительных изменений в ценах на топливо

После введения нового закона об акцизах на топливо цены на бензин и дизель значительно не возрастут. Однако автогаз может подорожать до 33 грн./л.

Об этом рассказал директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн Укринформ.

По его словам, повышение цен на бензин и дизель может составить 1,5-2 грн за литр, что в пределах нормальных колебаний.

Куюн прокомментировал, что не следует ожидать значительных изменений в ценах на топливо. Во-первых, повышение акциза незначительно, во-вторых, компании уже сделали большие запасы накануне.

На мировых рынках сложились благоприятные условия, компенсирующие рост налоговой составляющей в стоимости горючего благодаря снижению закупочных цен.

Однако цена на сжиженный газ в сентябре может возрасти больше, чем на другие виды горючего, до 33 грн. за литр в среднем. Это связано с большим повышением акциза на автогаз и проблемами с накоплением больших запасов топлива. Несмотря на это, сжиженный газ останется более экономически выгодным вариантом по сравнению с бензином.

Напомним, 1 сентября вступает в силу закон №11256-2 о повышении акцизов на горючее. Закон устанавливает новые минимальные ставки акцизного налога: 359 евро за 1000 л бензина, 330 евро за 1000 л дизельного горючего и 125 евро за 1000 кг сжиженного газа. Эксперты считают, что повышение акцизов не повлияет на цены на бензин и дизель, но может привести к подорожанию автогаза.

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