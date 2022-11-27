Эксперт рассказала, от каких факторов может зависеть курс доллара в декабре

Сейчас делать более или менее релевантный курсовой прогноз невозможно.

В декабре на валютном рынке в Украине может возникнуть дефицит наличных денег. Впрочем, сейчас сложно спрогнозировать, каким будет курс доллара в следующем месяце.

Такое мнение высказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, пишет 24 канал.

"В декабре, когда банки начнут массово выплачивать клиентам валюту, приобретенную "на депозит", на рынке может возникнуть дефицит наличных денег", — заявила она.

По ее словам, пока делать более или менее релевантный курсовой прогноз невозможно. В частности, еще и потому, потому что трудно спрогнозировать, какой будет общая ситуация в стране в декабре.

"Запущенные Национальным банком "депозитные" схемы приобретения валюты достаточно эффективно сдерживают спекулятивные настроения на наличном рынке: все последние попытки повышения приводили к достаточно скромному росту курса", — подчеркнула Анна Золотько.

Напомним, США выделили Украине 4,5 млрд долларов для поддержки нашего бюджета. Эти средства будут направлены на зарплаты медикам, учителям и на пенсии.

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