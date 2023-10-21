Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара в ближайшие дни

Курс доллара в Украине 21 и 22 октября, у большинства обменников финкомпаний будет находиться в пределах коридора от 37,50 до 37,85 грн/долл. и продажи от 38,05 до 38,20 грн/долл.

Об этом идет речь на сайте Минфина.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс евро в эти дни в обменниках будет в пределах.

"Обменники в эти субботу и воскресенье продолжат работать в формате "с оборота" с достаточно средним уровнем спреда как по доллару, так и по евро. По доллару – в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро – в пределах от 20-25 копеек до 1 гривны, причем самые "жадные" обменники в районах с низкой конкуренцией продолжат выставлять спреды по доллару в пределах и до 70 копеек, а по евро — в пределах и до 1 гривны", — отметил эксперт.

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Он добавил, что в ближайшее время не стоит ожидать глобальной угрозы для курса гривны по отношению к доллару и евро.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют по выходным.

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