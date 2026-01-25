Эксперт спрогнозировал, каким будет курс валют до конца года

Курс валют / © УНИАН

Доктор экономических наук Александр Савченко прогнозирует стабилизацию курса долларапо отношению к евро на уровне 1,17-1,18 и постепенное умеренное обесценивание гривны до конца года, что может быть выгодным для украинского бизнеса.

Об этом он рассказал в эфире Киев24

По словам Савченко, сейчас курс доллара в Украине остается относительно стабильным, хотя незначительное ослабление валюты наблюдалось в последние дни. «Эти колебания идут в пределах нормы», — пояснил экономист.

Он подчеркнул, что повышение курса евро относительно доллара повлияло на украинскую валюту:

«Я так думаю, будет стабилизация курса доллара относительно евро где-то между 1,17 и 1,18. Это почему так выросло евро. Мы устанавливаем курс украинской валюты относительно доллара. А доллар имеет свой курс относительно евро. И вот доллар относительно евро немножко упал. И очевидно, что евро усилилось в Украине».

Савченко также дал прогноз по курсу гривны на 2026 год.

«Мой прогноз был на конец начала этого года примерно 43 гривны за доллар. Где-то на середину года мы видим, пожалуй, 44-45. На конец года может быть и 46, может даже и больше», — сказал он.

Экономист отметил, что такая тенденция может выглядеть негативно для населения, однако для украинского бизнеса это положительно:

«В последние три года курс гривны к доллару был относительно стабилен. А инфляция ежегодно была примерно 10%, даже чуть больше. Это означает, что покупательная способность долларов упала, а гривны выросла. И наши товары стали неконкурентоспособны на мировых рынках. Именно из-за очень дорогой переоцененной гривны», отметил экономист.

По мнению Савченко, умеренная девальвация гривны может помочь восстановить конкурентоспособность украинских товаров и способствовать динамике экономического роста:

«Для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Но если брать динамику экономического роста, перспективного, незначительная девальвация гривны будет полезна», — резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что курсы доллара и евро в Украине в конце января могут немного снизиться. Валютный рынок стабилен, а спрос на валюту постепенно падает.