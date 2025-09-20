Эксперт спрогнозировал курс евро на 2026 год: сколько будет стоить

Курс валют

Украинцам стоит сосредоточиться на сохранении своих сбережений из-за значительных колебаний валютного рынка.

Об этом рассказал главный экономист Олег Устенко в интервью для Новости.LIVE.

«Главная задача, которая стоит перед населением, это сохранить просто свои сбережения, просто сохранить свои сбережения», — подчеркнул Устенко. Он добавил, что последние колебания курса евро-доллар являются серьезными: «Когда мы говорим с вами о серьезных колебаниях между парой евро-доллар, то тоже так выглядит, что это серьезно. Для меня это более чем серьезно».

По его словам, он постоянно отслеживает котировки валют, чтобы понимать тенденции на рынке: «Я за каждые несколько часов проверяю разные курсы, разные котировки, которые есть для того, чтобы понимать, что происходит на рынке. Для меня разница будет, скажем, на сегодняшнее утро курс евро-доллар, за 1 евро давали 1 доллар 17 центов, потом после 17 центов 5,03. Это значительное колебание, если речь идет о том, если ты как аналитик рассматриваешь, что происходит на рынке», — сказал он.

Он призвал не паниковать из-за краткосрочных колебаний: «Для населения это совсем ничего не значит. Колебания, которое я ожидал, я бы ожидал, что этот курс магистральный будет идти в сторону 1,2 евро-доллар. Ну, по крайней мере, опять-таки, если не изменится ситуация ни в Штатах, ни в Европе. И тогда мы, скажем, тогда сейчас мы должны были бы видеть с вами при курсе 41,5 гривен за 1 доллар просто умножать курс на 1,2. И это та цифра, которую вы должны увидеть евро по отношению к гривне. Ну, то есть, это все же ниже, чем 50 гривен, но примерно такого плана вы можете делать расчет», — сказал он.

Устенко также объяснил, как рассчитывать курс евро к гривне на следующий год: «Если среднегодовой курс стоит на следующий год 45, скажем, с половиной гривен за 1 доллар, то, соответственно, ты должен ориентироваться на курс евро. Опять-таки, этот 45,5 умножаешь на 1,2 и плюс 9 гривен добавляешь, и ты должен увидеть курс 54. Если ты веришь в курс 45,5 среднегодовой, то, соответственно, среднегодовой евро на следующий год ты должен видеть где-то на уровне около 54-55 гривен за 1 евро», — отметил экономист.

Напомним, ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины установил официальный курс валют на субботу-воскресенье, 20-21 сентября. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США осталась 41,24 гривны.