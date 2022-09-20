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Эксперт заявил, что в Украине изменятся цены на гречку: когда и как

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Эксперт заявил, что в Украине изменятся цены на гречку: когда и как

Фото: krasota.ck.ua

Стоимость гречихи в Украине может измениться.

Цены на гречку к концу этого года могут снизиться до 70-80 грн/кг.

Об этом заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире телемарафона.

По его словам, в некоторых магазинах после полномасштабного вторжения РФ цена гречихи достигала 150 грн/кг.

"А сейчас ее оптовая цена – 45 грн за кг. То есть до конца этого года на полках она будет стоить около 70-80 грн/кг. Я думаю, что иногда даже может более низкую цену встретим", — сказал эксперт.

Дорошенко отметил, что наибольший рост цен на продукты питания наблюдался в течение марта-июня, после чего стоимость росла примерно на 1% в месяц.

Напомним, в Украине стремительно дорожает лук. Цены уже в четыре раза выше, чем в прошлом.

К слову, инфляция в Украине выросла до 22,2%, если сравнить с периодом с января по август прошлого года. Больше всего цены выросли на транспорт — 24,8%. На продукты цены выросли на 21%, на образовательные услуги – на 16%, на алкоголь и табачные изделия – на 14%.

Как сообщалось, Германия обвинила президента РФ в росте цен в мире.

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Дата публикации
Просмотры
737
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