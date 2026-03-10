Эксперты КИТ Group объяснили, почему украинцы покупают больше валюты на пиковом росте курса

Реклама

Украинцы часто покупают валюту после очередного скачка курса, решение приобрести доллары и евро приходит в моменты наивысшего спроса на валюту. Об этом идет речь в материале издания «Минфин».

В КИТ Group объясняют: в моменты высокой неопределенности включается психологический механизм так называемого туннельного мышления, влияющего на финансовые решения. Это определенная ловушка мозга, который начинает все видеть в худшем виде и рисовать однозначно негативные сценарии развития событий. Не стоит винить людей в туннельном мышлении, ведь во время войны каждый испытывает тревожность и высокий уровень неопределенности. Это состояние также накладывает отпечаток на финансовые решения – они могут быть менее продуманными, более спонтанными», – говорят аналитики финансового маркетплейса КИТ Group.

Особый фактор влияния в Украине на покупателей валюты – длительный девальвационный тренд. «Дело в том, что в течение многих лет в Украине происходит девальвация. Посмотрим на показатели: 5 февраля 2024 года — на межбанке курс 37,55 грн за доллар, 5 февраля 2025 года — 41,68 грн за доллар. Теперь 2026 год: начало января – на межбанке курс 42,2 грн за доллар, в феврале – 43,12–43,25 грн за доллар. Да, порой курс гривни укрепляется, но общий тренд – это девальвация гривни. Именно это дает покупателям сигнал: лучше купить сейчас, чем через месяц, когда курс будет менее выгодным», — объясняют в КИТ Group.

Чтобы не терять на курсовых колебаниях, эксперты советуют придерживаться нескольких правил, в частности привязать покупку валюты к плану, а не к эмоциям, а еще анализировать причины курсового движения, а не только определенный курс в обменнике.

«На розничном рынке действуют определенные правила, а также разветвленная система игроков — банков и финансовых компаний, имеющих валютную лицензию, а Национальный банк контролирует работу согласно этим правилам. Поэтому умышленного раскачивания на розничном рынке мы уже давно не наблюдали, рынок в основном действует профессионально. К тому же контроль со стороны НБУ не позволяет операторам неожиданных решений или откровенных спекуляций», — отмечают в КИТ Group.

По мнению экспертов, для валютообменных операций следует использовать безопасные каналы обмена: покупать и продавать исключительно через банки и пункты обмена с лицензией НБУ. Во времена непредсказуемых и существенных колебаний снизить риски помогут дополнительные инструменты: к примеру, финансовый маркетплейс КИТ Group предлагает бронирование курса на 60 минут.

Напомним, эксперты КИТ Group ранее анализировали, что девальвация гривни в 2026 году будет происходить из-за плавных колебаний, а инвесторам лучше сконцентрироваться на продуманных валютных стратегиях, которые будут включать вложения в долларах и евро.