Эксперты МВФ сомневаются в восстановлении экономики Украины в ближайшие два года

Эксперты МВФ сомневаются в восстановлении экономики Украины в ближайшие два года

ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом в мире.

Несмотря на оптимистические заверения премьер-министра Дениса Шмыгаля, который прогнозировал в этом году рост валового внутреннего продукта (ВВП) до прошлогоднего показателя 4%, в Международном валютном фонде (МВФ) опубликовали более пессимистичный прогноз.

Об этом говорится в опубликованном обзоре МВФ World Economic Outlook.

Эксперты МВФ прогнозируют рост ВВП в Украине в этом году на уровне 3,5%, а это значит, что украинская экономика не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.

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Кроме того, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом в мире, где по прогнозам МВФ в 2021 году средний показатель составит 5,9%.

По данным экспертов МВФ, экономика Украины в 2022 году тоже возрастет незначительно — на 3,6%. Этот прогноз улучшен по сравнению с апрелем (3,4%), однако средний рост ВВП в мире прогнозируется на уровне 4,9%.

Напомним, что председатель Национального Банка Украины Кирилл Шевченко считает, что в случае введения в Украине еще одного локдауна, экономика потеряет от 0,4% до 0,6% роста ВВП.

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