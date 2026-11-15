Эксперты назвали две купюры евро, которые подделывают чаще всего: как их распознать

Евро / © Pexels

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Несмотря на постоянное усовершенствование защиты — голограммы, водяные знаки и другие специальные элементы — фальшивомонетчики продолжают подделывать европейскую валюту. Более 80% всех изъятых фальшивых евро приходится всего на два номинала банкнот.

О масштабах подделок, наиболее популярных среди мошенников купюры и способах проверить их подлинность, говорится в отчете Европейского центрального банка (ЕЦБ).

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Какие купюры евро подделывают чаще всего: статистика ЕЦБ за 2025 год

По данным Европейского центрального банка, в 2025 году из оборота изъяли около 444 тысяч поддельных банкнот. В целом уровень фальшивомонетничества остается низким: на каждый миллион настоящих купюр приходилось всего 14 подделок. Это один из самых низких показателей за всю историю существования евро.

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В то же время статистика свидетельствует, что мошенники чаще всего выбирают два номинала. На банкноты 50 и 20 евро вместе пришлось 80,2% всех изъятых подделок:

50 евро — самый распространенный номинал среди фальшивок: 53,2% от общего количества;

20 евро — на втором месте с показателем 27%.

Подавляющее большинство поддельных банкнот обнаружили в странах еврозоны — 96,8%. Еще 2,2% изъяли в других государствах Евросоюза, не использующих евро, а 1% — за пределами ЕС.

Как проверить евро на подлинность: три способа распознать фальшивку

В ЕЦБ отмечают, что общий уровень подделок остается низким, однако при расчетах наличными стоит быть внимательными.

«Большинство ложных банкнот легко распознать без специального оборудования, ведь они либо вообще не имеют защитных элементов, либо содержат некачественные имитации», — подчеркивают ЕЦБ.

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Для проверки наличных денег специалисты советуют использовать простой метод «на ощупь, на вид и под наклоном»:

На ощупь. Обратите внимание на характерную текстуру хлопковой бумаги и рельефную печать на отдельных элементах банкноты.

На вид против света. Проверьте водяной знак, защитную ленту и прозрачное окошко с портретом Европы.

Под наклоном. Посмотрите, как изменяется цвет изумрудной цифры номинала и переливаются элементы голограммы под разными углами.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в первом полугодии 2026 года украинцы впервые приобрели наличного евро больше, чем долларов. За этот период чистая покупка европейской валюты достигла 1,8 млрд. долларов — на 18,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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