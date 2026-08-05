Эксперты назвали курс доллара, которого украинцам стоит ожидать уже в этом году

Доллары / © Associated Press

Реклама

Эксперты ведущих инвестиционных компаний и аналитических центров прогнозируют, что к концу 2026 года курс доллара в Украине в среднем составит 46 гривен.

Об этом свидетельствует макроэкономический прогноз, обнародованный Центром экономической стратегии (ЦЭС), который объединяет оценки ряда неправительственных экономических организаций.

Реклама

В обобщенный прогноз вошли оценки инвестиционных компаний Concorde Capital, Dragon Capital и ICU, а также экспертов Киевской школы экономики, Института экономических исследований и политических консультаций, German Economic Team и WIIW.

Реклама

По данным ЦЭС, согласно медианному прогнозу, среднегодовой курс гривны к доллару в 2026 году составит 44,5 грн за доллар, а в 2027 году — 47,1 грн.

В то же время к концу 2026 года эксперты прогнозируют средний обменный курс на уровне 46 грн за доллар. При этом оценки различных аналитических центров довольно близки: минимальный прогноз составляет 45,6 грн за доллар, а максимальный — 46,3 грн.

Что касается 2027 года, то прогнозируемый курс на конец года в среднем составляет 49 грн за доллар. В то же время диапазон оценок значительно шире: эксперты прогнозируют курс в пределах от 47,3 грн до53 грн за доллар, что свидетельствует о более высоком уровне неопределенности в отношении динамики валютного курса в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее аналитики предупредили, что уже в августе курс доллара в Украине может превысить 46 грн. Одной из главных причин такого сценария эксперты называют блокировку украинских портов, которая может привести к сокращению валютных поступлений в госбюджет.

Реклама

Новости партнеров