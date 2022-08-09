Эксперты объяснили, что будет с курсом валют после расширения "зернового коридора" для экспорта металла

Расширение "зернового коридора" для экспорта горно-металлургической продукции (ГМК) даст Украине мощный источник поступления валюты, который поможет стабилизировать курс гривны.

Об этом сообщает GMK Center.

Так, отмечается, что во время войны из-за блокады портов Украина теряет более 60% потенциального экспорта продукции ГМК и соответственно недополучает до 20% валютной выручки, что негативно влияет на курс.

В то же время в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) считают, что целенаправленная работа власти с участием международных структур по разблокированию морских портов для экспорта ГМК поможет преодолеть кризис в отрасли и позволит гривне укрепить свои позиции на валютном рынке.

"Это обеспечит еще один мощный источник притока валюты в страну, что будет способствовать стабилизации курса национальной валюты. Объективным курсом в данных условиях мы считаем 36 грн за доллар, остальное – ответ рынка на трудности с экспортом и такими новациями от правительства, как возможность дополнительного 10% налогообложения импорта", — заявил президент УСПП Анатолий Кинах.

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Как отмечалось ранее, соглашение о разблокировании экспорта зерна через украинские порты, которое даст Украине около 1 млрд долл. в месяц, снизило давление на национальную валюту. Разблокировка коридора для экспорта металла даст более 600 млн долл. ежемесячно, а это, по оценкам экспертов, поможет удерживать доллар на уровне 33-36 грн.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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