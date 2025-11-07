Эксперты оценили качество бензина на украинских АЗС

© pixabay.com

Реклама

Стоимость самого популярного бензина А-95 остается стабильно высокой на отечественных АЗК, несмотря на проседание цены на нефть. Эксперты Института потребительских экспертиз провели очередное исследование качества бензина А-95 в украинских сетях, чтобы выяснить, какова ситуация с качеством топлива на сегодня.

Проверка образцов «девяносто пятого» состоялась в крупнейших всеукраинских сетях (SOCAR, ОККО, UPG, PARALLEL, БРСМ-Нефть), а также у региональных игроков (мощная столичная сеть KLO, винницкая сеть CHIPO, киевская AVANTAGE 7, житомир АВТОТРАНС, одесская VST, MANGO). Также эксперты отняли пробу на одиночной АЗС ENERGY PLUS с экстремально низкой ценой на потолке. Следовательно, показатели бензинов всех членов «зеленой» зоны лидеров превышали требования ДСТУ.

Эксперты начали с замеров октанового числа, значение которого должно быть 95 единиц и выше. Наибольшее значение зафиксировано у «девяносто пятого», приобретенного в сети SOCAR, бензин в этой сети почти 97 (!) (96,8 ед.). В элитный клуб "октан более 96-ти" также вошла столичная KLO (96,3 ед.). Лишь немного до 96 не дотянулась CHIPO (95,9 ед.). При таких показателях октанового числа двигатель работает ровно и отдает полную мощность, а расход топлива меньше.

Реклама

Далее померили содержание серы – наиболее вредного для двигателя и экологии вещества. 10 мг/кг – максимум, который допускает норматив Евро 5. И здесь эксперты зафиксировали неслыханный рекорд – сера в образце SOCAR оказалась меньше 2 мг\кг! Фактически отсутствовала вредная сера и KLO – всего 5 мг/кг.

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников этой группы значение в пределах нормы, наименьшее количество в PARALLEL – лишь немногим более 25%, при требовании не более 35.

И наконец, проверили «убийцу» катализаторов – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как минимум, поскольку увеличение его количества может уменьшить ресурс двигателя до десяти раз. Наиболее чистый бензин у PARALLEL и CHIPO (0,62% и 0,64% соответственно при норме не выше 1%).

В безопасную зону попали региональные ФАКТОРЫ, VST, BVS, АВТОТРАНС и MANGO. Бензины А-95 на этих заправках соответствовали нормативам ДСТУ, но с показателями, которые вплотную приблизились к предельным нормам.

В конце концов, только у двух сетей зафиксированы нарушения – это большая сеть БРСМ-Нефть и одиночная киевская АЗС ENERGY PLUS. У БРСМ-Нефть на 40 процентов превышено содержание вредного бензола, 1.4% при нормативе не более 1%. Но хуже другое – бензин в этой сети почти на четверть состоит из спирта, включая метанол.