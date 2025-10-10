Эксперты ответили, действительно ли на украинских АЗС массово недоливают горючее

Реклама

Эксперты Института потребительских экспертиз снова провели масштабную проверку точности налива бензина А-95 на отечественных АЗС. Прошедшая в прошлом году проверка показала, что большая половина проверенных заправко «грешила» недоливом, причем в некоторых случаях достаточно существенным. Какая ситуация сейчас?

Контрольные образцы были отобраны в сетях премиальных брендов (AMIC, ОККО, UPG, KLO, PARALLEL), а также в сетях, позиционирующих себя как дискаунтеры (AVANTAGE 7, MARSHALL, BVS, БРСМ-НЕФТЬ, OVIS (Харьков), EURO 5 (Запорож). И наконец, для контраста, замерили точность отпуска на одиночных, не сетевых АЗС. Результаты снова вызвали шок.

Образцы бензина А-95, приобретенные на АЗС, измерили в лаборатории мерным цилиндром и пересчитали плотность. Далее по специальной формуле специалисты привели объемы к температуре, при которой пробы отбирались на АЗС. Таким образом, было определено, что в девяти (!) из шестнадцати проверенных сетей было обнаружено недолив. И в некоторых случаях он превышал норматив до десяти раз!

Результаты эксперты разделили на две зоны – зеленую и красную. В первую попали сети, в которых было зафиксировано допустимое недоливание (напомним, закон разрешает до 0,5%). Во вторую – соответственно АЗС, где заправили меньше горючего, чем было оплачено.

В зеленой зоне оказались как крупные всеукраинские «тяжеловесы», так и сети-дискаунтеры. Идеальные ровно по чеку налили горючее в сетях AMIC и PARALLEL, недолив отсутствующий. Минимальное значение также у столичной KLO – 0,05 % или 3 коп./литр. С запасом уложились в нормативы сети AVANTAGE 7 (0,10% или 5 коп./литр), а также ОККО (0,15% или 9 коп./литр) и MARSHALL. Такие цифры, прежде всего, свидетельствуют о системной работе с калибровкой налива на колонках АЗК.

Что касается аутсайдеров, то здесь картина грустная. АЗС относительно крупных сетей BVS, БРСМ-НЕФТЬ, OVIS (Харьков), EURO 5 (Запорожье) недоливают своим клиентам больше разрешенных 0,5%. Также недолив зафиксирован и у всех проверенных одиночных АЗС или небольших сетей (ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, PROLUX, TRANS OIL, ESKO). Рекордсменом оказалась запорожская EURO 5, на которой залили меньше почти на 5 процентов или на 2 гривны 37 коп./л. Второе и третье места «пьедестала» поделили сети OVIS (Харьков) и БРСМ-НЕФТЬ, соответственно, 1,32 и 1,23 гривны недолива на каждом литре. У других участников недостача составила в диапазоне от 0,5 до 2 процентов, в пересчете от 25 копеек до гривны двадцать на литре «девяносто пятого».

Как отметил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чорнобривец, «экспертная группа ожидала от так называемых «ноунеймов», то есть единичных АЗС, большего недолива, до 10 процентов. К счастью, самые плохие прогнозы не оправдались. С другой стороны, некоторыми крупными сетями продолжается системное недоливание горючего клиентам, чтобы держать более низкую цену. И пока за это нет никакого наказания со стороны надзорных органов, ситуация вряд ли изменится».