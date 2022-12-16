Эксперты посчитали, во сколько обойдутся традиционные салаты "Оливье" и "Селедка под шубой"

Стол с деликатесами обойдется более чем в 3,5 тыс. грн.

Стоимость новогоднего стола 2023 года для семьи из четырех человек вырастет на 43,9%. Меню традиционных мясных и рыбных блюд, овощей, фруктов и напитков составит 2655 грн.

Стоимость стола сочли в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Салат "Оливье" будет стоить украинцам в среднем 281,71 грн, что почти на 42% больше, чем в прошлом. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса – 115,45 грн за 0,5 кг, а также 6 яиц, которые обойдутся в 44,40 грн.

Салат "Селедка под шубой" будет стоить 134,66 грн, что на 2,5% дороже, чем в 2021-м. Наибольшую часть его стоимости составит филе сельди – около 100 грн за 0,5 кг.

Расходы на мясные продукты выросли вдвое: 0,5 кс сырокопченой колбасы "Салями" обойдется в 250 грн, подбрюшина копченая — 237 грн, свежее куриное филе — 134,45 грн. Молочные продукты в текущем году подорожали на 30,8-52,2%. К примеру, масло сливочное стоит 65,40 грн, а 300 г твердого сыра 114,17 грн.

Стоимость овощей составит в среднем 254,95 грн, что на 37,5% дороже, чем в прошлом. Фрукты обойдутся в 168,92 грн – на 59,7 % дороже. Килограмм шоколадных конфет обойдется около 185 грн.

Бутылка вина игристого "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 140 грн, а безалкогольные напитки – более 100 грн.

Баночка красной икры (120 г) обойдется в 280 грн, а 200 г красной рыбы – в 245 грн. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы 3523,77 грн.

Напомним, в Украине потребительские цены в ноябре выросли на 26,5% по сравнению с ноябрем прошлого года. В ноябре подорожали яйца – на 10,6%, молоко и молочные продукты – на 2,9-2,4%, рыба и продукты из рыбы – на 2%.

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