Эксперты прогнозируют несколько вариантов падения экономики России, кризис неизбежен

В результате полномасштабного российского вторжения в Украину на экономику России ожидает серьезный кризис.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) дали прогноз, пишет "УНИАН".

Так, по мнению аналитиков, самый благоприятный вариант – активизм. Он возможен при условии, что темпы роста мировой экономики сохранятся на уровне 3%, а цены на энергоносители останутся относительно высокими. В этом случае ВВП России в 2023 году перейдет к росту, но по итогам года все равно сократится в пределах 2%.

Наиболее пессимистический сценарий предполагает кризис в случае структурного спада мировой экономики, а также при условии, что санкции будут медленно сниматься. По мнению аналитиков, этот сценарий предполагает спад более чем на 6%. Кроме того, возможны и такие варианты, как "вторые 2010-е" и кризис без изоляции.

Напомним, в Украине потребительская инфляция в декабре 2022 года ускорилась.

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