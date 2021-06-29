Эксперты прогнозируют очередное подорожание недвижимости: на сколько вырастут цены на жилье

Эксперты прогнозируют очередное подорожание недвижимости: на сколько вырастут цены на жилье

К концу года стоимость квадратных метров вырастет на 10%.

Цены на недвижимость пойдут вверх уже в конце лета. Такие прогнозы озвучили в Ассоциации риэлторов.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Эксперты уже констатируют незначительное подорожание квадратных метров. Однако летом обещают затишье. А вот в конце лета анонсируют повышение цен на вторичном и на первичном рынках на 5-7%. А до конца года, говорят риэлторы, цены на жилье вырастут на 10%.

Среди причин подорожания недвижимости эксперты называют не только рост спроса. Украинцы все чаще выбирают недвижимость для инвестирования, как более стабильный рынок.

Когда эксперты прогнозируют очередное подорожание недвижимости – Экономические новости

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