Эксперты прогнозируют рост цен на сливочное масло: как изменится стоимость

Растет стоимость сливочного масла и в мире.

В украинских магазинах уже к концу 2021 года на 15% подорожает сливочное масло.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Такие прогнозы, по мнению экспертов, связаны, прежде всего, с мировыми тенденциями. Цены на сливочное масло в мире за последний месяц выросли на треть. Также высокую стоимость масла за последние годы на украинском рынке объясняют высоким спросом на сырье, производство которого у нас стремительно уменьшается.

Следует отметить, что эксперты также прогнозировали рост цен на молоко и молочные продукты. Производить продукты из молока стало дороже: энергоносители выросли в три раза, вырастают и зарпалты. Все это причина ценников в магазинах: 50 грн. за 350 гр. сыра и около 30 грн. за неполный литр молока.

Напомним, эксперты прогнозируют значительный рост стоимости мяса. Уже со второго квартала следующего года в Украине почти на 50% могут подняться цены на мясо.

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