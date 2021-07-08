Эксперты прогнозируют существенное подорожание яиц: какая цена десятка

В Украине на четверть уменьшилось производство яиц.

40 гривен за десяток: на украинских рынках и в магазинах уже в августе существенно подорожают яйца.

Такие прогнозы обнародовали в Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса, рассказали в Сніданку з 1+1.

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По словам аналитиков, с начала года в Украине уменьшилось производство яиц на четверть. Этот рекорд за последние двадцать лет влияет на ценообразование. Кроме этого, эксперты говорят, что подорожание кормов на 60% также повышает стоимость продукции. Если ситуация с производством не улучшится, цены на яйца не снизятся до весны.

Как сообщалось, и Украина могут подорожать продукты птицеводства, в частности мясо птицы в среднем на 30%. За последние 12 месяцев за счет подорожания кормов, в структуре себестоимости мяса птицы и яиц составляют 60-65%, мясо птицы возросло на 20-25%. Более того, цена на куриное филе превысила рубеж в 100 грн за 1 кг.

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