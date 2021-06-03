Эксперты прогнозируют существенное повышение цен на аренду жилья в крупных украинских городах

Причины — повышение спроса.

Цены на съемное жилье летом повысятся на 10%. Такие прогнозы озвучили в Ассоциации риэлторов.

Также читайте В Украине начало дорожать жилье на вторичном рынке

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Эксперты утверждают, что из-за ослабления карантина, уже в июле в крупные города многие вернутся на работу. Именно это повлечет спрос на аренду жилья. Риэлторы прогнозируют, что в Харькове, Одессе, Львове, Запорожье, Днепре и Киеве малогабаритное жилье вблизи станций метро или в районах с развитой инфраструктурой существенно подорожает.

В частности, аренда квартиры площадью в 35 квадратных метров увеличится на 10%. А аренда жилья в 50 квадратных метров будет дороже на 5%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начало активно дорожать жилье на вторичном рынке. По словам экспертов, после двух длительных локдаунов рынок недвижимости оживился и цены на нем выросли на 5%. Такая тенденция будет наблюдаться до конца лета.

Новости Украины: банки начали выдавать ипотеку – действительно ли жилье стало доступнее

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку