Эксперты прогнозируют существенное повышение цен на аренду жилья в крупных украинских городах

Причины — повышение спроса.
Цены на съемное жилье летом повысятся на 10%. Такие прогнозы озвучили в Ассоциации риэлторов.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
Эксперты утверждают, что из-за ослабления карантина, уже в июле в крупные города многие вернутся на работу. Именно это повлечет спрос на аренду жилья. Риэлторы прогнозируют, что в Харькове, Одессе, Львове, Запорожье, Днепре и Киеве малогабаритное жилье вблизи станций метро или в районах с развитой инфраструктурой существенно подорожает.
В частности, аренда квартиры площадью в 35 квадратных метров увеличится на 10%. А аренда жилья в 50 квадратных метров будет дороже на 5%.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начало активно дорожать жилье на вторичном рынке. По словам экспертов, после двух длительных локдаунов рынок недвижимости оживился и цены на нем выросли на 5%. Такая тенденция будет наблюдаться до конца лета.