Эксперты прогнозируют существенное увеличение стоимости квартир: как изменится цена

Удорожание начнется со второй половины марта.

После новогодних праздников цены на квартиры поднимутся до 15%.

Таковы прогнозы риэлторов на 2022 год, рассказали в Сніданку з 1+1.

Специалисты говорят, что подорожание начнется со второй половины марта следующего года. Вначале стоимость квадратных метров вырастет до 5%. Более существенные колебания цены следует ожидать с апреля до июня, а также с октября до декабря.

Спрос покупателей будет активен как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Также эксперты отметили, что сейчас много людей в поисках одно- и двухкомнатных квартир площадью до 60 квадратных метров.

Как сообщалось, долгострои по всей Украине инвентаризируют: в Минрегионе разработали соответствующий проект. В ведомстве заявили, что формирование перечня объектов, не сданных в эксплуатацию, поможет решить проблемы с недостроями и их инвесторами.

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