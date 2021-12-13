Эксперты прогнозируют существенное увеличение стоимости квартир: как изменится цена

Удорожание начнется со второй половины марта.
После новогодних праздников цены на квартиры поднимутся до 15%.
Таковы прогнозы риэлторов на 2022 год, рассказали в Сніданку з 1+1.
Специалисты говорят, что подорожание начнется со второй половины марта следующего года. Вначале стоимость квадратных метров вырастет до 5%. Более существенные колебания цены следует ожидать с апреля до июня, а также с октября до декабря.
Спрос покупателей будет активен как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Также эксперты отметили, что сейчас много людей в поисках одно- и двухкомнатных квартир площадью до 60 квадратных метров.
Как сообщалось, долгострои по всей Украине инвентаризируют: в Минрегионе разработали соответствующий проект. В ведомстве заявили, что формирование перечня объектов, не сданных в эксплуатацию, поможет решить проблемы с недостроями и их инвесторами.
Читайте также:
- Тысяча за вакцинацию: Шмигаль рассказал, как украинцам получить средства в этом году
- Зарплаты украинцев повысились, но не намного: кому и сколько платили в 2021 году
- Индекс оливье: сколько в этом году будет для украинцев приготовление новогоднего салата