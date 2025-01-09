Эксперты рассказали, как изменились цены на овощи и фрукты за год

К началу 2025 цены на большинство овощей и фруктов в Украине по сравнению с тем же периодом 2024 года выросли. Однако для некоторых товаров наблюдалось снижение цен.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Известно, что средний рост цен на плодоовощную продукцию имел незначительную разницу от уровня годовой инфляции, что указывает на определенную стабилизацию рынка.

Значительные колебания произошли на таких продуктах как капуста, морковь и яблоки. Капуста подорожала втрое из-за снижения объемов производства, а цены на морковь выросли почти в 2,6 раза и достигли 26 грн/кг. Яблоки из-за высоких потерь урожая в Европе и повышения цен на яблочный концентрат подорожали на 79%, они стоят 25-28 грн/кг.

"Цены на яблоко резко выросли во всех странах Европы, что обусловлено значительными потерями урожая в результате неблагоприятных погодных условий. Еще одна причина роста цен – высокие цены на яблочный концентрат, поддерживающие высокие цены и на яблоко низкого качества. Соответственно, свежий рынок яблока потерял наиболее доступный по цене сегмент, что позволило повысить цены на яблоко средней и высокого качества", — отметил экономист Андрей Ярмак.

Похожая ситуация наблюдалась и с грушей, цена которой на рынке Украины за год выросла в среднем на 70%.

Кроме того, мандарины стали значительно дороже, рост цены на них составил 58%. Остальные продукты также подорожали: картофель на 30%, сладкий перец и виноград на 20%. В то же время, цены на лук и тепличные помидоры остались на уровне прошлого года, а тепличные огурцы подешевели на 5%. Больше всего снизились цены на бананы – на 8%.

Напомним, по прогнозам нардепа Ивана Чайковского, увеличения цен на базовые продукты следует ожидать уже весной.

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