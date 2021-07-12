Эксперты рассказали, кого чаще всего ищут работодатели летом и на какую зарплату

Эксперты рассказали, кого чаще всего ищут работодатели летом и на какую зарплату

Самая низкая зарплата в июне составила 6 тысяч гривен.

Продавцы, менеджеры и производители. Кого чаще всего ищут работодатели летом и на какую зарплату.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Отмечается, что в июне большинство работодателей готовы были платить рабочим до 12 тысяч гривен. Такие данные аналитического сайта "Прозрачная Работа". Самая низкая зарплата от компаний в прошлом месяце составила 6 тысяч гривен. Лидерами по количеству вакансий исследователи назвали сферу торговли, государственный сектор и производство.

Топ-3 самых востребованных профессий — продавец, работник госучреждения и менеджер по продажам.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за того, что в 2021 году в Украине легализовали игорный бизнес, на кадровых порталах сразу же появились объявления о поиске сотрудников в гемблинг-индустрии. Как сообщает кадровый портал grc.ua, в начале июня на сайте grc.ua предложений о работе в гемблинга было 0,3% от общего количества всех актуальных вакансий портала.

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