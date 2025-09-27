Эксперты сообщили, когда наиболее выгодно закупать картофель на зиму

Картофель. / © unsplash.com

В Украине цены на картофель опустились до 14 гривен за килограмм. Дешевле овощи обойдется, если покупать купить непосредственно у производителей. Тогда в стоимость не будут добавлены расходы по логистике.

Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии УНИАН.

"Это (стоимость - Ред.) зависит от логистики. Если человек хочет взять картошку дешевле, он едет в село. Там можно взять и по девять или десять гривен за килограмм. Киев – дорогой город", - высказался эксперт.

В супермаркетах цены на картофель немного отличаются – от 13 гривен за белый – до 30 – за розовый.

По мнению Пендзина, хоть сбор урожая продолжается, но пока нет оснований для еще большего падения розничной цены на овощ.

"Цена будет такая же. Она дешеветь уже не будет, если брать в розницу овощи по килограмму", – сказал он.

Отметим, что ресурс "ПроАгро Групп" объясняет: главными факторами, влияющими на стоимость овоща, являются логистика, цены на топливо и энергоносители. В октябре стоимость картофеля начнет расти. В частности, повышение цен будет связано с затратами на ее хранение.

"Во время массового сбора урожая картофель будет стоить 14–15 грн, дешевле не будет. А после середины октября цена пойдет вверх из-за затрат на хранение", – сказал он тогда.

Директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ольга Самойличенко в комментарии "Укринформ" объяснила, что самый выгодный период для закупки картофеля - конец сентября и середина октября. В настоящее время цена самая низкая. Многие фермеры вынуждены реализовывать урожай сразу после выкапывания из-за отсутствия хранилищ. Впрочем, после завершения уборки и наступления холодов стоимость может возрасти.

"У нас уже есть информация, что первые фуры с польским картофелем пересекают границу. Их экспортная цена - примерно 6 грн/кг, что ниже украинской, поэтому продукция может быть конкурентной даже с учетом логистики", - добавила эксперт.

Напомним, «ПроАгро Групп» сообщило, что цены на картофель осенью 2025-го будут оставаться выше, чем ожидали потребители. По словам президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, картофеля по 5 или десять гривен не будет.