Эксперты спрогнозировали курс доллара на два года: какой будет стоимость валюты

По прогнозу, к концу 2023 года доллар будет на уровне 41,20 гривен за доллар.

Уже в следующем 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Впрочем, такой прогноз наиболее пессимистичен.

Такой прогноз сформировала консенсус-группа Focus Economics SL U, пишет Forbes.

Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет находиться на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.

По мнению аналитиков, для обеспечения финансовой стабильности Национальный банк некоторое время будет сохранять фиксированный курс. "Плавающий режим, вероятно, будет снова введен, как только позволят экономические условия", — говорится в отчете.

По прогнозу специалистов, к концу 2023-го доллар будет на уровне 41,20 гривен за доллар, а в 2024-м – 40,40 гривен за доллар.

Напомним, с 1 декабря 2022 года повысился прожиточный минимум. В этой связи также выросли связанные с ним выплаты. В частности, минимальная пенсия выросла до 2093 грн, максимальная – до 20 930 грн.

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