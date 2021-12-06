Экспорт электроэнергии в Украине вырос более чем на 25% — Укрэнерго

Экспорт электроэнергии в Украине вырос более чем на 25% — Укрэнерго

В то же время импорт электроэнергии в течение 29 ноября – 5 декабря также увеличился на 48,5%.

В период с 29 ноября по 5 декабря экспорт электроэнергии в Украину вырос на 25,4% — до 62,7 млн кВт-ч, а импорт — на 48,5%, до 114,8 млн кВт-ч.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Суммарный экспорт электроэнергии за 29 ноября — 5 декабря составил 62,7 млн кВт-ч, что на 25,4% больше, чем на прошлой неделе (22-28 ноября). Так, экспорт электроэнергии увеличился по всем направлениям и возобновились поставки в Польшу ", — говорится в сообщении.

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Экспорт электроэнергии из Украины составил 1,8 млн кВт-ч, что в 6 раз больше, чем на прошлой неделе, из них 1 млн кВт-ч направилось в Польшу, а 0,8 млн кВт-ч — в Молдову.

Как сообщается, с Бурштынской ТЭС экспорт электроэнергии вырос на 22,5% до 60,9%.

Больше электроэнергии экспортировано в Венгрию — 31,8 млн кВт-ч, это на 3,3% больше, чем на прошлой неделе.

22,7 млн кВт-ч направилось в Румынию (на 52,4% больше, чем на прошлой неделе), а 6,4 млн кВт-ч — в Словакию (на 60% больше, чем на прошлой неделе).

В то же время импорт электроэнергии в течение 29 ноября – 5 декабря составил 114,8 млн кВт-ч, что на 48,5% больше, чем на прошлой неделе.

Больше электроэнергии Украина получила из Беларуси — 114,8 млн кВт-ч, что на 49,5% выше прошлогодних показателей. Еще 1,9 млн кВт-ч импортировали из Словакии в Бурштынскую ТЭС. Это на 5,6% больше, чем на прошлой неделе. Из России импорт электроэнергии не производился.

Напомним, на прошлой неделе Украина также вдвое увеличила импорт электроэнергии из Белоруссии.

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