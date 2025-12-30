Экспорт лома дает государству в 280 раз меньше налогов, чем его переработка в Украине - Укрвнешэкспертиза

© Pixabay

Учитывая эту разницу, внутренние потребители металлолома должны приоритетно снабжаться сырьем, особенно сейчас в военное время. Об этом заявил заместитель директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Сергей Поважнюк, комментируя ситуацию на украинском рынке металлолома.

«Переработка лома дает мультипликативный эффект для всей экономики, поскольку стимулирует рост в смежных отраслях, например производство железорудного сырья, кокса, ферросплавов. Все это нужно транспортировать внутри страны, то есть транспортная отрасль получает дополнительные грузы. Помимо денежных поступлений в бюджет металлургические заводы обеспечивают десятки тысяч официальных рабочих мест у себя и на смежных предприятиях, - отметил эксперт.

Также заместитель директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза» отметил, что если металлургическим комбинатам удастся реализовать запланированное увеличение производства, то собранного лома может не хватить. К 2026 году металлургические комбинаты заявили о планах по увеличению производства жидкой стали до 8,9 млн. тонн.

По оценке ГП «Укрвнешэкспертиза», объем выплавки стали в 2025 году составит около 7,6 млн т.