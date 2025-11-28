Экспорт металлолома из Украины угрожает экономической нацбезопасности, ограничения нужны еще «на вчера» - Каленков

Реклама

Об этом в интервью GMK Center рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

«Это ставит под угрозу работу предприятий горно-металлургического комплекса, потому что усиливает дефицит металлолома внутри Украины. Металлурги еще в начале текущего года обращались к правительству с призывом тем или иным способом ограничить отток стратегического сырья за пределы страны», - сказал он.

По его оценкам, сейчас на украинском рынке наблюдается дефицит лома, который за 9 месяцев составил 180 тыс. т. «В 2025 году ситуация только ухудшилась: уже по итогам января-сентября объемы экспорта лома превысили те, что были зафиксированы за весь 2024 год и составили 3%. Поэтому на фоне таких крайне неблагоприятных тенденций, угрожающих экономике страны, правительство сделало первые шаги к принятию государственного и волевого решения – временно ограничить экспорт металлолома», - подчеркнул Александр Каленков.

Глава «Укрметаллургпрома» назвал инициативу Кабмина установить нулевую квоту на экспорт металлолома с 1 января 2026 года «экономически обоснованной».

«Металл, изготовленный из переработанного лома и экспортируемый, приносит в бюджет в 8–10 раз больше поступлений, чем сырьевой лом, вывезенный транзитом через ЕС. По нашим оценкам, потери валютной выручки по такой схеме за 9 месяцев составили $0,5–1,1 млрд», – подчеркнул президент ассоциации.

Александр Каленков также напомнил о социальном факторе, поскольку большинство металлургических заводов расположены в прифронтовых регионах, а некоторые даже в зонах активных боевых действий. Они обеспечивают десятки тысяч рабочих мест в этих областях, а одно рабочее место в металлургическом производстве формирует 4–5 рабочих мест в смежных отраслях. Итак, если подытожить, учитывая металлургов, смежников и членов их семей, то речь идет об обеспечении работой и доходом примерно 1 млн украинцев в прифронтовых регионах», - констатировал он.

Кроме того, Каленков подчеркнул, что нулевая квота и экспортная пошлина в €180/т сформируют общую инфраструктуру, которая позволит сохранить стратегическое сырье, то есть металлолом, внутри страны. «Пошлина блокирует прямой экспорт в Турцию, однако не действует в торговле со странами ЕС. Недобросовестные экспортеры пользуются этим, вывозя лом транзитом в европейские порты, откуда он направляется в Турцию и Индию — страны, покупающие энергоносители в РФ и тем самым косвенно поддерживающие ее агрессию», - сообщил эксперт.

«То есть, большая часть украинского металлолома идет через порты ЕС транзитом, а не остается у европейских металлургов, поэтому фактически Евросоюз и Украина «собственноручно кормят конкурентов», - подчеркнул президент «Укрметаллургпрома», добавив, что он ожидает активное сопротивление введению нулевой квоты со стороны экспортеров металлооборота.