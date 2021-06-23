Экспорт отечественных товаров увеличился: какие страны остаются основными торговыми партнерами Украины

Больше всего товаров Украина экспортировала в страны ЕС (39,1% от общего объема).

В январе-апреле текущего года на 18,8% вырос экспорт товаров из Украины За этот период внешнеторговые операции проводились с партнерами из 216 стран мира на общую сумму 19,09 млрд. долл.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Данил Гетманцев.

"Больше всего товаров наше государство экспортировало в страны ЕС (39,1% от общего объема). Стоит отметить, что год к году экспорт в страны ЕС увеличился на 24,5%. Важными торговым партнерами Украины остаются Китай (14,6%), Польша (7,6%), Турция (6,4%), Германия (4,4%) ", — отметил он.

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По его словам, значительную долю в товарной структуре экспорта занимают черные металлы (19,5%) и зерновые культуры (15,8%). Фактически, большая часть того, что поставляет наше государство является сырьем, получает добавленную стоимость в других странах, в которых производится конечная промышленная продукция, и, соответственно, создаются новые рабочие места, платятся налоги. К примеру, железная руда стоит $ 200 за тонну. Рулонная сталь — уже $ 1200 за тонну. Металл для производства станка стоит уже от $ 10 тыс. за тонну. Пример с кукурузой, которую мы экспортируем: стоимость тонны — 8500 грн. Стоимость в готовом изделии (вареная кукуруза в банках) — 85 тыс. грн за тонну.

"Страны, которые покупают у нас сырье, зарабатывают значительно больше, чем мы сегодня. Именно поэтому мы продолжаем работать над законодательными инициативами, которые направлены на увеличение доли экспорта готовой продукции из Украины", — подчеркнул Гетманцев.

Так, парламентом ІХ созыва принят пакет законов о государственной поддержке инвестиционных проектов (инвест-няни), принят Закон 1261-IX по уменьшению ставок ввозной пошлины на сырье, которое не производится в Украине, введена ускоренная амортизация (Закон № 466), готовится на второе чтение проект об обеспечении экспансии украинского экспорта (№3793), рекомендовали ко второму чтению законопроект №3476 относительно стимулирования развития электрического транспорта, готовится пакет законопроектов для поддержки инвестиций через механизм индустриальных парков.

Напомним, ранее Владимир Лапа, советник по стратегическому развитию президента Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) рассказал о ситуации с экспортом украинской агропродукции, о перспективах и влиянии на курс валют.

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