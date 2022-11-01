Экспорт российского газа в Европу и Азию с начала года упал на 43% — СМИ

Россия с начала года экспортировала в страны Европы и Азии на 67,6 млрд. кубометров меньше газа, чем за аналогичный период 2021 года. Тем временем, объемы газовых запасов в Европе заполнены на 94,7% по сравнению с 77% в прошлом году.

Экспорт газа "Газпрома" в европейские страны упал на 43% с начала года. Это произошло на фоне резкого сокращения европейского импорта в результате войны России против Украины.

Об этом пишет Montel Group.

До конца октября российская государственная газовая компания успела экспортировать 91,2 млрд кубометров газа в страны Европы и Азии, кроме Балтии, Беларуси, Центральной Азии и Украины, что на 67,6 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Кроме того, добыча голубого топлива российским "Газпромом" с начала года упала почти на 19% в годовом исчислении до 344 млрд кубометров. Он не предоставил подробности относительно цифр экспорта в отдельные европейские страны.

Газовый кризис привел к стремительному росту цен на газ и электроэнергию в Европе в этом году и побудил ЕС уменьшить свою зависимость от российского газа, ввести обязательное сокращение потребления электроэнергии и установить цели хранения газа накануне зимы.

Однако с тех пор цены упали до самого низкого с середины июня уровня на фоне прогнозов мягкого начала зимы и высоких объемов запасов газа в Европе. Известно, что сейчас они составляют 94,7% максимального объема заполнения газохранилищ, тогда как в прошлом году этот уровень остановился на отметке в 77%.

Сам "Газпром" заявил, что снижение потребления газа в ЕС "стало ключевым фактором снижения спроса на газ в мире". Отмечается, что в январе-октябре мировой спрос снизился более чем на 40 млрд кубометров, причем на страны ЕС приходится 85% – или 36 млрд кубометров – от общего количества. Об этом "Газпром" заявил, ссылаясь на неуточненные "первые предварительные оценки и доступные оперативные данные".

"Потребление газа также сократилось в Великобритании за указанный период — примерно на 4 млрд кубометров — таким образом, общая доля ЕС и Великобритании в снижении мирового спроса составляет около 95%", — добавили в российской компании.

При этом экспорт из РФ в Китай растет через газопровод "Сила Сибири" на 61 млрд кубометров ежегодно согласно двустороннему долгосрочному контракту между "Газпромом" и китайской энергетической компанией CNPC.

"Поставки регулярно выходят за пределы ежедневных контрактных объемов", — добавили в "Газпроме".

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что Путин ждет зимы и морозы, чтобы больше давить на Запад, шантажируя газом.

Такого же мнения придерживается и канцлер Германии Олаф Шольц. Однако, по его словам, ставка Путина на газовый шантаж не сработала.

Тем временем советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Европа освобождается от российской газовой зависимости. Он уверен, что эпоха "Газпрома" закончилась, а вместе с ней подходит к концу и эпоха Путина.

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