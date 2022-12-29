Экспорт российской нефти морским путем обвалился после введения потолка цен — WSJ

Экспорт российского сырья упал за месяц на 22%

Потолок цен обрушил экспорт российской нефти морским путем на четверть по сравнению со средними показателями предыдущих периодов.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что в декабре РФ экспортировала 2,5 миллиона баррелей нефти, что на 22% меньше среднего показателя за предыдущие месяцы этого года.

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Журналисты издания отмечают, что это происходит на фоне ввода потолков цен на российскую нефть странами Запада.

Кроме того, значительное снижение объемов экспорта российского сырья "вероятно, вызвано строгими погодными условиями и снижением спроса в Китае на фоне недостаточно решительной отмены ограничений", введенных во время пандемии.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер-министр РФ Александр Новак заявил, что добыча нефти в России может быть сокращена на 500-700 тысяч баррелей в сутки уже в 2023 году.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России возмутились из-за ограничения цены на нефть на уровне $60 за баррель.

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