Экспорт российской нефти морским путем обвалился после введения потолка цен — WSJ

Экспорт российского сырья упал за месяц на 22%
Потолок цен обрушил экспорт российской нефти морским путем на четверть по сравнению со средними показателями предыдущих периодов.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Сообщается, что в декабре РФ экспортировала 2,5 миллиона баррелей нефти, что на 22% меньше среднего показателя за предыдущие месяцы этого года.
Журналисты издания отмечают, что это происходит на фоне ввода потолков цен на российскую нефть странами Запада.
Кроме того, значительное снижение объемов экспорта российского сырья "вероятно, вызвано строгими погодными условиями и снижением спроса в Китае на фоне недостаточно решительной отмены ограничений", введенных во время пандемии.
Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер-министр РФ Александр Новак заявил, что добыча нефти в России может быть сокращена на 500-700 тысяч баррелей в сутки уже в 2023 году.
Кроме того, мы ранее информировали, что в России возмутились из-за ограничения цены на нефть на уровне $60 за баррель.
Читайте также:
- Энергетическое разоружение России: как нефтяное эмбарго лишит страну денег на войну против Украины
- Что означает для мировых потребителей новое ограничение цены на российскую нефть: мнение экспертов
- Нефтяное дно Путина: ударит ли ограничение цены по доходам России и финансированию войны против Украины