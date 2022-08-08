Экспорт украинского зерна: Зеленский рассказал, благодаря кому удалось возобновить работу портов

Экспорт украинской аграрной продукции удалось восстановить благодаря защитникам Украины.

Об этом 8 августа сказал президент Украины во время обращения к украинцам.

"Продолжается реализация зерновой экспортной инициативы — сегодня впервые с 24 февраля вышел загруженный корабль из порта "Южный". Сейчас есть все шансы для того, чтобы обеспечить ритмичность такого экспорта. Однако ключевое — это, как и в предыдущие дни, способность партнеров не допустить попыток России сорвать экспорт и снова обострить мировой продовольственный кризис", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что экспорт зерна удалось восстановить благодаря украинским защитникам.

"И хочу напомнить всем нашим аграриям, всем работникам наших портов, всем, кто привлечен в смежных отраслях, и всем, кто это комментирует, что морской экспорт удалось восстановить благодаря прежде всего нашим воинам, защитившим соответствующую акваторию: нашей разведке, нашим спецназначенцам Сил специальных операций и "Альфы" СБУ, артиллеристам, Военно-Морским силам, Воздушным силам Вооруженных Сил Украины, пограничникам и всей нашей героической армии, защищающей государство", — подчеркнул Зеленский.

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Напомним, Зеленский требует ввести санкции против России из-за заминирования оккупантами Запорожской АЭС.

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