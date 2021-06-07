Экспортный бум в Украине: продажа отечественных товаров увеличился на четверть

Самыми популярными экспортными группами стали металл, сельхозпродукция и масло.

С начала года продажи украинских товаров за границу увеличился на четверть.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, рассказали в Сніданку з 1+1.

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По словам главы правительства, почти на половину увеличился экспорт в Китай, США, Турции и Великобритании. Самыми популярными экспортными группами стали металл, сельхозпродукция и масло.

По данным Государственной таможенной службы с начала года продажи украинской курятины увеличился почти 200 тысяч тонн. Вырос также и экспорт черных металлов — почти на 50%.

Как сообщалось, в Украине импорт сливочного масла с начала года сократился почти вдвое. Также 18% снизился и экспорт. В денежном эквиваленте Украина заработала на продаже сливочного масла более 18 млн долларов, а это на 20% меньше по сравнению с прошлым годом. Больше украинский продукт покупали Азербайджан, Молдова и Грузия. Основными поставщиками масла в Украину ведомство назвало Беларусь, Германию и Польшу.

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