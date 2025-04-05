Экспосол Японии в Украине Мацуда Кунинори присоединился к Совещательному совету ДТЭК

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"Рад приветствовать нового члена совета Кунинори Мацуду, посла Японии в Украине до прошлого года, который будет поддерживать наши усилия по привлечению сообщества инвесторов Японии во время развития новой энергетической системы Украины", – прокомментировал Тимченко.

Тимченко также сообщил о недавнем заседании совета, на котором его члены обсудили, в частности, важные вопросы евроинтеграции Украины и развития энергосектора страны.

"Очень спасибо совещательному совету ДТЭК за их мнение на этой неделе, поскольку они помогают нам ориентироваться во все более сложном мире. Заседание совета – это бесценный шанс увидеть более широкую картину", – отметил СЕО ДТЭК.

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По его словам, бывший министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, бывший главный переговорщик ЕС по Соглашению об ассоциации с 2010 по 2012 год, высказался за углубление взаимодействия с Евросоюзом.

Тимченко также указал, что бывший генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль Лами рассказал о влиянии напряженности в глобальной торговле, а глава Форума энергетического перехода Мириам Мейс – об усилении энергетической связи между Украиной и остальной Европой.

Кроме того, шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд остановился на теме макроэкономического фона войны и пути к мощному восстановлению, а Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Великобритании с 2017 по 2022 год Рафаэле Тромбетта – на планах Конференции по восстановлению Украины URC2.

В то же время, как отметил Тимченко, бывший глобальный управляющий партнер Ernst&Young Виктория Кокрейн поддержала направление компании на еще большее стимулирование управления компании, ее прозрачности и антикоррупционной программы.

"ДТЭК в этом году отмечает свое 20-летие, эти перспективы помогают нам переосмыслить будущее энергетики для Украины и в целом на континенте", – резюмировал СЕО.