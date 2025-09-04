Электричество для бизнеса в Украине дешевле, чем в ЕС - эксперт

© Associated Press

Об этом заявил вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

«Это, знаю, секретом нет. Куча аналитики с построенными графиками и можно посмотреть. Для населения у нас низкая цена, но она искусственно у нас держится в виде специальных обязанностей. А для бизнеса мы где-то не самые дешевые, но и не самые дорогие. Мы где-то внутри находимся среди стран Европейского Союза», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что часто распространяются манипуляции по отдельным составляющим стоимости электроэнергии, которые сравнивают без учета полного счета.

Поэтому говорить, что у нас самая дорогая цена конечная, опять же, для потребителя. Но есть люди, которые любят манипулировать. Они, например, какую-нибудь одну составляющую этой цены выводят без учета других составляющих. Ее сравнивают и говорят, смотрите, в Украине она самая дорогая. Надо всегда сравнивать конечную стоимость, а не отдельные составляющие», — пояснил Трофимец.

По его словам, только полное понимание структуры тарифов позволяет делать объективные выводы относительно уровня цен на электроэнергию в Украине по сравнению с ЕС.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что после пересмотра предельной цены на электроэнергию в СМИ начали активно раскручивать тезис о «заоблачных ценах» и остановке промышленных предприятий. Но на самом деле средняя цена на РДН уже снизилась на 10%, а конечные счета для бизнеса в августе были лишь на среднеевропейском уровне или даже ниже.