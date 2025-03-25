Электроэнергия, газ и тепло: что будет с тарифами в апреле 2025 года

В 2025 году правительство расширило перечень тех, кто имеет право на льготный тариф. Речь идет, в частности, о жильцах больших многоквартирных домов без газового отопления или с проблемами теплоснабжения.

С 1 апреля тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление в Украине останутся без изменений. Апрель также является последним месяцем отопительного сезона.

Об этом рассказывает NV.

До конца апреля бытовой тариф на электроэнергию остается на уровне 4,32 грн/кВт-ч. Для потребителей, которые пользуются электроотоплением, действует льготная ставка — 2,64 грн/кВт-ч, если потребление не превышает 2000 кВт-ч в месяц.

В 2025 году правительство расширило перечень тех, кто имеет право на льготный тариф. Речь идет, в частности, о жильцах больших многоквартирных домов без газового отопления или с проблемами теплоснабжения. Соответствующие изменения были внесены в правительственное постановление.

"Эти жители могут платить за электроэнергию 2,64 грн/кВт-ч до конца апреля", — сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.

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По его словам, рыночная цена электроэнергии уже достигает 7–8 грн/кВт-ч, а с 1 июня возможен рост бытового тарифа до 6,64 грн, и в течение следующих 2–3 лет — до 9 грн/кВт-ч.

Тепло, газ и вода: цены остаются стабильными

Мораторий на повышение тарифов, введенный во время военного положения, продолжает действовать. Это означает, что цены на отопление, горячую воду и газ в апреле не изменятся.

В Киеве, по данным "Киевтеплоэнерго", тариф на отопление будет составлять 1654,41 грн/гкал.

Газ для бытовых потребителей, обслуживаемых в "Нафтогазе", в апреле обойдется в 7,96 грн/куб. м. У остальных поставщиков цена будет колебаться от 7,79 до 9,99 грн/куб. м.

Напомним, в Киеве вдвое возрастут тарифы на обслуживание домов.