Электроэнергия с газотурбинных станций слишком дорога для украинцев, — экономист

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в своей колонке на Цензор.НЕТ. По его словам, в 2024 году было введено в эксплуатацию 835 МВт распределенной газовой генерации – это близко к обещанному властями 1 ГВт.

Кушнирук отмечает, что себестоимость электроэнергии из газопоршневых установок может достигать 20–30 грн за кВтч, что делает ее слишком дорогой для бизнеса и населения. "Такую электроэнергию в Украине просто никто не сможет оплачивать", — отметил он.

Экономист отметил, что газотурбинные станции могут быть эффективны только в условиях пиковой нагрузки или в случае критического дефицита электроэнергии, например, во время блекаутов. Впрочем, в обычных условиях они экономически невыгодны и не способны конкурировать по себестоимости с другими видами генерации, такими как угольные станции, солнечные электростанции или АЭС.

Кушнирук также предостерегает, что после завершения войны и стабилизации энергосистемы эти газотурбинные станции, вероятно, будут использоваться всего несколько часов в сутки, что усложнит их окупаемость. Если же государство возьмет на себя обязательство гарантировать возврат инвестиций, это приведет к значительной тарифной нагрузке на экономику.

«Нужно остановить истерию вокруг строительства газовых установок и начать стратегически мыслить по поводу их роли как в период войны, так и в послевоенной структуре энергетического сектора Украины», — подытожил Борис Кушнирук.