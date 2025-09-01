Электроэнергия в Украине подорожает: кто заплатит больше

Цена на электричество для населения останется неизменной / © pixabay.com

С 1 сентября 2025 года в Украине вырастут тарифы за распределение электроэнергии для операторов системы распределения, в то же время для некоторых регионов повышение составит более 20%.

Соответствующее решение на заседании приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Повышение тарифов коснется операторов системы распределения электроэнергии (ОСР), то есть облэнерго.

Потребителям первого класса придется платить с сентября в среднем на 14% больше распределения, потребителям второго класса — примерно на 23% больше.

Наибольший рост тарифов почувствуют:

«Ровнооблэнерго»

«Кировоградоблэнерго»

«Хмельницкоблэнерго»

Наименьшая нагрузка предусматривается для таких поставщиков:

«Черниговоблэнерго»

«Черкассыоблэнерго»

«Львовоблэнерго»

Что касается населения, цены для бытовых потребителей останутся без изменений. Сейчас украинцы платят 4,32 грн за кВт-ч, и эта ставка сохранится, по меньшей мере, до конца октября благодаря продлению действия механизма ПСО (специальных обязанностей государства). Однако эксперты предупреждают, что после 31 октября тариф для домохозяйств может возрасти, поскольку нынешний уровень не покрывает реальных расходов энергопоставщиков.

Напомним, Национальный банк прогнозирует сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, что обусловит постепенное повышение тарифов в последующие годы.

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение стоимости газа, горячей воды и отопления. Тарифы на электроэнергию и холодную воду не подпадают под действие этого запрета.